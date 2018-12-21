Adriana Lima Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ADRİANA LİMA KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Haziran.1981

Adriana Lima kaç yaşında : 37

Kilo & Boy :

Burcu : İkizler

Meslek : Model

Adriana Lima doğum yeri : Salvador, Brezilya

ADRİANA LİMA BİYOGRAFİSİ

Adriana Lima, 1982 doğumlu Brezilya’lı süper model. Mavi-gri, zaman zaman yeşil görünen gözleri, siyah saçları ve düzgün vücuduyla dünyanın en seksi kadınları arasında gösterilen Lima, en çok Victoria’s Secret’la olan çalışmalarıyla tanınıyor.

Adriana Francesca Lima, 12 haziran 1981’de Brezilya’da Salvador, Bahia’da düşük gelirli ve dindar bir ailede dünyaya geldi. 13 yaşında, yerel bir mağazada alışveriş yaparken keşfedilen Amerikan yerlisi, Afrika, Brezilya ve İsviçre kökenli Lima, 15 yaşındayken Ford Supermodel of Brazil Model Search yarışmasında 1. seçildi. 1996’da yapılan Ford Supermodel of the World Contest’de ise 2. oldu.

Kısa bir süre sonra Ford Modellik Ajansı sayesinde New York’a taşınan Lima, Elite Model Management ile anlaştı. 1997-1998 yılları arasında dayken Vogue ve Marie Claire gibi dergiler için moda çekimleri gerçekleştiren 1,78 m. boyundaki Lima, Christian Lacroix, Valentino gibi ünlü markaların defilelerine çıktı. Ama Lima’nın asıl büyük çıkışı Dominik’li sevgilisi Alberto ile birlikte çalıştıkları ve Times Square’deki reklam tablosuna asılan Vassarette billboard reklamıyla gerçekleşti.

2000’de Guess?’in Costanoa Kampanyasında Claudia Schiffer, Laetitia Casta ve Eva Herzigova gibi çok ünlü süper modellerle birlikte yer aldı ve ardından Maybelline, Bebe, Mossimo ve BCBG’nin reklam yıldızı oldu. Harper’s Bazaar, Elle gibi önemli dergilere kapak olmaya başlayan Lima, 1998’de Victoria’s Secret defilesinde yer alarak iyice tanınır hale gelmeyi başardı. Heidi Klum ve Gisele Bündchen’le birlikte melek kanatları taktırarak sergiledikleri iç çamaşırı defilesinin ardından, 2003’deki Victoria’s Secret defilesinin de açılış mankeni oldu.

2001’de Adriana Lima 8:47 dakkalık BMW kısa filminde Mickey Rourke, Clive Owen ve Forest Whitaker’la birlikte oynadı. Ünlü bir adamın (Rourke) karısını (Lima) kıs) tutmasıyla başlayan filmi Wong Kar-wai yönetti.

2005’de sınırlı sayıda üretilen Pirelli takviminde yer alan Lima, aynı yıl AskMen.com'un 'Top 99 Women' listesinde 1. sırada yer alırken, 2006’da 4. oldu. Yine 2006’da Forbes.com’un 'En Çok Kazanan Ünlüler' (Highest Paid Celebrities) listesinde 97. sırada ve En Güçlü 100 İnsan (100 Most Powerful People) listesinde 99. sırada yer aldı.

Geçmişte birçok ünlüyle birliktelikler yaşayan Lima, bir dönem Lenny Krawitz’le nişanlı kaldı fakat bu ilişki, 2003’de sona erdi. GQ dergisinin nisan 2006 sayısında Katolik inançları nedeniyle hala bakire olduğunu açıklayan Lima şöyle konuşmuştu:

Seks evlendikten sonra olmalı. Seçimim bu olduğu için de erkekler saygı duymalı. Eğer saygı yoksa bunun anlamı beni istemedikleridir.

Adriana yaptığı iş hakkında ise şöyle düşünüyor:

Modellik zor bir iş, çalışma arkadaşlarınız sizin rakipleriniz ve bu da diğer iyi enerjiyle ilgili. Duygularla ilgili. İnsanlara vermem gereken de bunlar, iyi enerji ve iyi duygular.

Yakın arkadaşları tarafında ‘Leah’ diye çağrılan, lakabıysa ‘LimaBean’ olan, kitap okumayı çok seven ve favori yazarı Gabriel Garcia Marquez olan Lima, oyunculuk ve fotoğrafçılıkta kendini geliştirmek istiyor.

Lima doğduğu yer Salvador, Bahia’daki ‘Caminhos da Luz’ (Ways of Light) öksüzler yurdunda yaşayan yoksul çocukların bakımlarına ve binanın tamir masraflarına yardım ediyor. Portekizce, İspanyolca ve İngilizce konuşabilen Lima şuanda DNA Models Ajansıyla çalışıyor ve Meksika’da bir barı var.

2009 yılında İstanbul’a gelip Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Var Mısın Yok Musun adlı programa katıldı.

Adriana Lima, 14 Şubat 2009'da NBA'de oynayan Sırp basketbolcu Marko Jarić ile ABD'de Wyoming'de sadece aile ve yakın çevrelerinin katıldığı bir törenle evlendi. 15 Kasım 2009'da kızı Valentina Lima Jarić ve 12 Eylül 2012'de İkinci kızı Sienna Lima Jarić doğdu.

Adriana Lima, eşi Marko Jarić'den Mayıs 2014 tarihinde boşandı.

2017 yaz aylarında yazar Metin Hara ile ilişki yaşamaya başladı.

18 yaşından beri Victoria's Secret ile çalışan Adriana Lima, 2017 yılı Kasım ayında Çin'in Şanghay kentinde yapılan Victoria's Secret'ın defile şovuna Alessandra Ambrosio ile birlikte son kez podyuma çıktı, jübilesini yaptı.

Kaynak:Biyografi.info