Adriana Lima'dan sonra aşkı onda buldu! Metin Hara - Hilal Altınbilek ile birlikte!

ATV ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Bir Zamanlar Çukurova dizisinin başrol oyuncularından Hilal Altınbilek ile yazar Metin Hara Bozcaada'da tatil yaparken sarmaş dolaş kameralara yakalandı.

30 yaşındaki oyuncu Hilal Altınbilek, başrolünü oynadığı Bir Zamanlar Çukurova dizisinin sezona ara vermesinin ardından soluğu tatilde almıştı.

SARMAŞ DOLAŞ GÖRÜNTÜLENDİLER

Gossippasta'nın haberine göre Altınbilek, bir zamanlar Adriana Lima ile yaşadığı aşkla gündeme gelen 39 yaşındaki yazar Metin Hara'yla sarmaş dolaş tatil yaptığı Bozcaada'da objektiflere yakalandı.

Başarılı oyuncu Altınbilek, sosyal medyada sürekli olarak Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima'ya benzetiliyordu.

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HİLAL ALTINBİLEK KİMDİR?

Hilal Altınbilek, 21 Ocak 1991'de İzmir'de dünyaya geldi. İzmirlidir. Tiyatro eğitimine İlkokul öğreniminin hemen ardından başlayan güzel oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio’da oyunculuk eğitimi aldı.

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METİN HARA KİMDİR?

Metin Hara, 14 Haziran 1982 tarihinde istanbul’da doğmuştur. Musevi bir aileden gelmektedir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulunda tamamladı. Üsküdar Amerikan Koleji’nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünde eğitim hayatını tamamladı.

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