Adriano Bertaccini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Bertaccini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Bertaccini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Bertaccini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Bertaccini 13 Ağu 2000 tarihinde Charleroi şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Bertaccini Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adriano Bertaccini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVV Thes Sport futbol takımında oynamaktadır. KVV Thes Sport takımına 17 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adriano Bertaccini'nin KVV Thes Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adriano Bertaccini Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriano Bertaccini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adriano Bertaccini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Bertaccini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk Altyapı

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U17

1 Temmuz 2016 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2017 yılında KRC Genk U21

1 Temmuz 2019 yılında KRC Genk

21 Ağu 2019 yılında KMSK Deinze

30 Haziran 2020 yılında KRC Genk

9 Eylül 2020 yılında A. Lustenau

17 Temmuz 2021 yılında Thes Sport

Adriano Bertaccini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Bertaccini şuan KVV Thes Sport takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Adriano Bertaccini Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sporting Charleroi, R. Standard de Liège, Club Brugge, KRC Genk

Belçika U19 takımında 19 numaralı formasıyla 10 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U18 takımında 9 numaralı formasıyla 30 Ağu 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 9 numaralı formasıyla 25 Ağu 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 9 numaralı formasıyla 12 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 9 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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