Adriano Bloudek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Bloudek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Bloudek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Bloudek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Bloudek 24 Ekim 2003 tarihinde Maribor şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Slovenya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Bloudek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adriano Bloudek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudar Velenje futbol takımında oynamaktadır. NK Rudar Velenje takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Adriano Bloudek'nin NK Rudar Velenje ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adriano Bloudek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriano Bloudek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adriano Bloudek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Bloudek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında Lokomotiva U19

26 Ocak 2022 yılında NK Varazdin U19

4 Ağu 2022 yılında NK Dobrovce

26 Ocak 2023 yılında Rudar Velenje

Adriano Bloudek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Bloudek şuan NK Rudar Velenje takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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