Adriano cezalı duruma düştü
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano, Kasımpaşa maçının 42. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Beşiktaş'ın Brezilyalı oyuncusu Adriano, Kasımpaşa maçının 42. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Adriano, ikinci yarının ilk maçında Akhisar deplasmanında forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız oyuncusu Adriano, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Mücadelenin 42. dakikasında Popov'a yaptığı hareket sonrasında hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılan tecrübeli oyuncu, ligin ikinci yarısının ilk maçında Akhisarspor'a karşı forma giyemeyecek.
Kaynak: İHA
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