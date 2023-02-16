Adriano Grimaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Grimaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adriano Grimaldi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adriano Grimaldi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Adriano Grimaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Grimaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Grimaldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Grimaldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Grimaldi 5 Nisan 1991 tarihinde Göttingen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Grimaldi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11CS yapmaktadır. Adriano Grimaldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adriano Grimaldi'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adriano Grimaldiboyu ve yaşı kaç

Adriano Grimaldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriano Grimaldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Adriano Grimaldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Grimaldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında SCW Göttingen

31 Ocak 2009 yılında Sachsen Leipzig

1 Temmuz 2009 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2011 yılında F. Düsseldorf

31 Ocak 2012 yılında Sandhausen

30 Haziran 2012 yılında F. Düsseldorf

19 Temmuz 2012 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2014 yılında Heidenheim

31 Ocak 2016 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München

22 Ocak 2019 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

Adriano Grimaldi kimdir

Adriano Grimaldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Grimaldi şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Nikolausberger SC (1996-2005), SCW Göttingen (2005-12/2005), Hannover 96 (01/2006-2008)

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adriano Grimaldi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Kevin Conrad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Conrad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kevin Conrad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kevin Conrad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rahmi Can Karadas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmi Can Karadas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rahmi Can Karadas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rahmi Can Karadas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcel Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcel Correia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcel Correia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caner Arici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Arici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Caner Arici kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Caner Arici Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları