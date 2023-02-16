Adriano Grimaldi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Grimaldi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Grimaldi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Grimaldi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Grimaldi 5 Nisan 1991 tarihinde Göttingen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Almanya,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Grimaldi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11CS yapmaktadır. Adriano Grimaldi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Saarbrücken futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Saarbrücken takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Adriano Grimaldi'nin 1.FC Saarbrücken ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adriano Grimaldi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriano Grimaldi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adriano Grimaldi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Grimaldi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında SCW Göttingen

31 Ocak 2009 yılında Sachsen Leipzig

1 Temmuz 2009 yılında FSV Mainz 05 II

1 Temmuz 2011 yılında F. Düsseldorf

31 Ocak 2012 yılında Sandhausen

30 Haziran 2012 yılında F. Düsseldorf

19 Temmuz 2012 yılında Osnabrück

1 Temmuz 2014 yılında Heidenheim

31 Ocak 2016 yılında Pr. Münster

1 Temmuz 2018 yılında 1860 München

22 Ocak 2019 yılında KFC Uerdingen

1 Temmuz 2021 yılında Saarbrücken

Adriano Grimaldi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Grimaldi şuan 1.FC Saarbrücken takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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