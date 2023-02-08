Adriano Martins kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriano Martins Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriano Martins adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriano Martins Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriano Martins 1 Nisan 1997 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adriano Martins Da Fonseca şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriano Martins Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adriano Martins, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grêmio Novorizontino (SP) futbol takımında oynamaktadır. Grêmio Novorizontino (SP) takımına - tarihinde katılmıştır. Adriano Martins'nin Grêmio Novorizontino (SP) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Adriano Martins Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adriano Martins isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Adriano Martins Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriano Martins futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Şubat 2022 yılında Uberlândia EC

18 Temmuz 2022 yılında Novorizontino

Adriano Martins Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriano Martins şuan Grêmio Novorizontino (SP) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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