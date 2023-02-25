Adriatik Basha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriatik Basha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriatik Basha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriatik Basha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriatik Basha 26 Şubat 1999 tarihinde Lushnjë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriatik Basha Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KS Lushnja futbol takımında oynamaktadır. KS Lushnja takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Adriatik Basha'nin KS Lushnja ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adriatik Basha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriatik Basha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Adriatik Basha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriatik Basha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında KS Lushnja

Adriatik Basha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriatik Basha şuan KS Lushnja takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KS Lushnja (2011-2018)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.