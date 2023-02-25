Adriatik Brako kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriatik Brako Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriatik Brako adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriatik Brako Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriatik Brako 8 Temmuz 2001 tarihinde Cërrik şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriatik Brako Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Turbina futbol takımında oynamaktadır. KF Turbina takımına 2 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Adriatik Brako'nin KF Turbina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adriatik Brako Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriatik Brako isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adriatik Brako Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriatik Brako futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Elbasani U19

2 Ekim 2020 yılında KF Turbina

Adriatik Brako Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriatik Brako şuan KF Turbina takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

KF Turbina Cërrik (2012-2016), KF Elbasani (2016-2020)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.