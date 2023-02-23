Adriel Ba Loua kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriel Ba Loua Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriel Ba Loua adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriel Ba Loua Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriel Ba Loua 25 Temmuz 1996 tarihinde Yopougon şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Adriel D'Avila Ba Loua şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriel Ba Loua Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ELITE CAREER MANAGEMENT yapmaktadır. Adriel Ba Loua, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 27 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Adriel Ba Loua'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adriel Ba Loua Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bladofficiel.13/

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Adriel Ba Loua Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriel Ba Loua isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adriel Ba Loua Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriel Ba Loua futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2015 yılında LOSC Lille B

30 Haziran 2016 yılında ASEC Mimosas

19 Temmuz 2016 yılında Vejle BK

30 Haziran 2018 yılında ASEC Mimosas

27 Ağustos 2018 yılında Karvina

30 Haziran 2019 yılında ASEC Mimosas

1 Temmuz 2019 yılında Karvina

3 Ağustos 2020 yılında Viktoria Plzen

27 Ağustos 2021 yılında Lech Poznan

Adriel Ba Loua Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriel Ba Loua şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 50 numaralı formayı giymektedir.

Adriel Ba Loua Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Fildişi Sahili U20 takımında 8 numaralı formasıyla 8 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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