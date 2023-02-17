Adriel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adriel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adriel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adriel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adriel 22 Mayıs 1997 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Adriel Tadeu Ferreira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adriel Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TDL Sports Management GmbH yapmaktadır. Adriel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SC Austria Lustenau futbol takımında oynamaktadır. SC Austria Lustenau takımına 11 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Adriel'nin SC Austria Lustenau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adriel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adriel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adriel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adriel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Audax-RJ U20

1 Ocak 2018 yılında Audax-RJ

23 Ocak 2019 yılında Gainare Tottori

1 Şubat 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2020 yılında Corinthians B

23 Şubat 2021 yılında Paysandu SC

11 Ağu 2021 yılında A. Lustenau

Adriel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adriel şuan SC Austria Lustenau takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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