Adrien Giunta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Giunta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Giunta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Giunta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Giunta 1 Haziran 2001 tarihinde Liège şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Belçika,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Giunta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrien Giunta, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal FC Mandel United futbol takımında oynamaktadır. Royal FC Mandel United takımına 4 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Adrien Giunta'nin Royal FC Mandel United ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrien Giunta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrien Giunta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrien Giunta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Giunta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2019 yılında Team Ticino U21

1 Temmuz 2020 yılında Standard U21

4 Ağu 2021 yılında Mouscron

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

4 Kasım 2022 yılında RFC Mandel Utd.

Adrien Giunta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Giunta şuan Royal FC Mandel United takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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