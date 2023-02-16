Adrien Hunou kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Hunou Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Hunou adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Hunou Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Hunou 19 Ocak 1994 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Fransa,Polonya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Hunou Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Adrien Hunou, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Angers SCO futbol takımında oynamaktadır. Angers SCO takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrien Hunou'nin Angers SCO ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Adrien Hunou Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/AHunou

http://www.instagram.com/adrienhunou/

Adrien Hunou Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrien Hunou isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adrien Hunou Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Hunou futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında Rennes B

1 Temmuz 2013 yılında Rennes

7 Aralık 2014 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2015 yılında Rennes

26 Ağu 2015 yılında Clermont Foot

30 Haziran 2016 yılında Rennes

23 Nisan 2021 yılında Minnesota

1 Temmuz 2022 yılında Angers SCO

Adrien Hunou Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Hunou şuan Angers SCO takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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