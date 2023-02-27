Adrien Kack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Kack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrien Kack kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Adrien Kack ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Adrien Kack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Kack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Adrien Kack kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Kack Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Kack adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Kack Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Kack 11 Şubat 2002 tarihinde doğmuştur.  Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Kack Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Jeunesse Esch futbol takımında oynamaktadır. Jeunesse Esch takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adrien Kack'nin Jeunesse Esch ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adrien Kack Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adn_kack/

Adrien Kack Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrien Kack isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Adrien Kack Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Kack futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında RC Epernay

26 Temmuz 2022 yılında Jeunesse Esch

Adrien Kack kimdir

Adrien Kack Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Kack şuan Jeunesse Esch takımında oynamakta ve 92 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

RC Épernay, Amiens SC

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Adrien Kack nereli

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