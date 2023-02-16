Adrien Lebeau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Lebeau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Lebeau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Lebeau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Lebeau 8 Temmuz 1999 tarihinde Metz şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Lebeau Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini W.Egal O.S.F.M. yapmaktadır. Adrien Lebeau, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SV Waldhof Mannheim futbol takımında oynamaktadır. SV Waldhof Mannheim takımına 5 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Adrien Lebeau'nin SV Waldhof Mannheim ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Adrien Lebeau Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adrien__lebeau/

Adrien Lebeau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adrien Lebeau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrien Lebeau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Lebeau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2021 yılında R. Strasbourg

5 Ağu 2021 yılında Waldh. Mannheim

Adrien Lebeau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Lebeau şuan SV Waldhof Mannheim takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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