Adrien Monfray kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adrien Monfray Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adrien Monfray adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adrien Monfray Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adrien Monfray 20 Aralık 1990 tarihinde Nizza şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen Fransa,Cezayir uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adrien-Mehdi Monfray şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adrien Monfray Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GM Sports yapmaktadır. Adrien Monfray, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Grenoble Foot 38 futbol takımında oynamaktadır. Grenoble Foot 38 takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Adrien Monfray'nin Grenoble Foot 38 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adrien Monfray Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adrien Monfray isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adrien Monfray Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adrien Monfray futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2012 yılında CA Bastia

1 Temmuz 2014 yılında Stade Lavallois

1 Temmuz 2017 yılında US Orléans

1 Temmuz 2019 yılında Grenoble

Adrien Monfray Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adrien Monfray şuan Grenoble Foot 38 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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