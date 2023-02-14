Adryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adryan 10 Ağu 1994 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adryan Oliveira Tavares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adryan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Winner Mirror yapmaktadır. Adryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Brescia Calcio futbol takımında oynamaktadır. Brescia Calcio takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Adryan'nin Brescia Calcio ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adryan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/adryantavares

http://www.instagram.com/adryan/

http://www.facebook.com/adryantavares

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Adryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Flamengo

22 Ocak 2014 yılında Cagliari

30 Haziran 2014 yılında Flamengo

30 Ağu 2014 yılında Leeds

30 Haziran 2015 yılında Flamengo

1 Temmuz 2015 yılında FC Nantes

30 Haziran 2016 yılında Flamengo

3 Temmuz 2017 yılında FC Sion

25 Ağu 2019 yılında Kayserispor

6 Aralık 2019 yılında FC Sion

12 Şubat 2020 yılında Avaí FC

30 Haziran 2020 yılında FC Sion

1 Temmuz 2020 yılında Avaí FC

30 Haziran 2021 yılında FC Sion

2 Şubat 2023 yılında Brescia

Adryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adryan şuan Brescia Calcio takımında oynamakta ve 94 numaralı formayı giymektedir.

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