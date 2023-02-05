Adryelson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adryelson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adryelson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adryelson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adryelson 23 Mart 1998 tarihinde Barão de Grajaú şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adryelson Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adryelson Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini LEFT Sports yapmaktadır. Adryelson, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Botafogo de Futebol e Regatas futbol takımında oynamaktadır. Botafogo de Futebol e Regatas takımına 22 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adryelson'nin Botafogo de Futebol e Regatas ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adryelson Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/adryelson98/

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Adryelson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adryelson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Adryelson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adryelson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Haziran 2017 yılında Palmeiras

30 Ocak 2018 yılında Recife U20

1 Şubat 2018 yılında Sport Recife

1 Temmuz 2021 yılında Al-Wasl

30 Haziran 2022 yılında Sport Recife

22 Temmuz 2022 yılında Botafogo

Adryelson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adryelson şuan Botafogo de Futebol e Regatas takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

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