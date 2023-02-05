Adson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adson 6 Ekim 2000 tarihinde Araguapaz şehrinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Adson Ferreira Soares şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adson Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fabio Mello Sports yapmaktadır. Adson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Club Corinthians Paulista futbol takımında oynamaktadır. Sport Club Corinthians Paulista takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Adson'nin Sport Club Corinthians Paulista ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Adson Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Adson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 5.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Adson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Corinthians

Adson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adson şuan Sport Club Corinthians Paulista takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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