Adu Ares kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adu Ares Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adu Ares adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adu Ares Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adu Ares 12 Ekim 2001 tarihinde Bilbao şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. İspanya,Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Malcom Abdulai Ares Djaló şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adu Ares Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Adu Ares, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bilbao Athletic futbol takımında oynamaktadır. Bilbao Athletic takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Adu Ares'nin Bilbao Athletic ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Adu Ares Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adu Ares isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adu Ares Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adu Ares futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Santutxu

1 Temmuz 2021 yılında CD Basconia

1 Temmuz 2022 yılında Bilbao Athletic

Adu Ares Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adu Ares şuan Bilbao Athletic takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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