ADÜ Devlet Konservatuvarı öğrencilerinden dönem sonu konseri

Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencileri, 2018-2019 eğitim öğretim yılı güz dönemi sonu konseriyle Kuşadalı sanatseverlerle buluştu.

2016-2017 eğitim- öğretim yılında Kuşadası Belediyesi'nin desteğiyle eğitim yaşamına başlayan ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin canlı performans sergilediği konser Kuşadalı sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Kuşadası Belediyesi Erkan Yücel Sahnesi'nde düzenlenen konsere öğrenci velileri ve sanatseverlerin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Remzi Çengel, ADÜ Turizm Fakültesi Dekanı Abdullah Tanrıverdi ve İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Ataman katıldı. Konserde ADÜ Devlet Konservatuvarı Müzik ve Bale Ortaokulu öğrencilerinin piyano, keman ve çello eşliğinde seslendirdikleri eserler konsere katılan sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı.

Kaynak: İHA