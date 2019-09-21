ADÜ Eğitim Fakültesi yeni binasına taşınıyor

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsteki ilk bina olma özelliğini taşıyan, bir dönem Rektörlük Binası olarak da kullanılan Eğitim Fakültesi, eski binasından taşınmaya başladı.

2000-2001 akademik yılında Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı'na alınan 104 öğrenciyle eğitim-öğretim hayatına başlayan ADÜ Eğitim Fakültesi, yeni akademik yıl ile birlikte yeni binasında eğitim neferlerini yetiştirecek.

Yeni akademik yıla yeni binalarında girecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cumali Öksüz, "Üniversitemizin ilk binasından ayrılıyor olmanın hüznü ile yeni binada daha etkili ve aktif çalışmalar yürütecek olmanın heyecanını bir arada yaşıyoruz. Yeni binamızın lokasyonu Merkez Kütüphanemize yakın olması bakımından da avantaj sağlıyor. Öğretim elemanları, idari personel ve öğrencilerimiz açısından daha iyi şartlarda çalışma ortamı söz konusu. Derslikler daha modern, çalışmaya sevk edici şekilde tasarlandı. Tefrişat anlamında ve sürecin hızlanmasında ciddi gayretlerinden dolayı başta Rektörümüz Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir olmak üzere emeği geçen herkese minnettarız" dedi.

ADÜ Eğitim Fakültesi toplam 8 bölüm ve bu bölümlere bağlı 16 Ana Bilim Dalı'nda Formasyon ve lisansüstü öğrencileri dahil yaklaşık 4 bin 500 öğrenciye eğitim- öğretim hizmeti veriyor. KPSS'deki başarı oranlarıyla da adından söz ettiren Eğitim Fakültesi, ADÜ'nün gelişim politikaları ile ülke ve eğitim sisteminin gereksinimleri doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

Kaynak: İHA