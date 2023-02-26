Adu Emmanuel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Adu Emmanuel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Adu Emmanuel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Adu Emmanuel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Adu Emmanuel 15 Mart 1996 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Adu Emmanuel Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Adu Emmanuel'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Adu Emmanuel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Adu Emmanuel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Adu Emmanuel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Adu Emmanuel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Berekum Chelsea

Adu Emmanuel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Adu Emmanuel şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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