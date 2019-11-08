ADÜ Söke İşletme Fakültesi’nde organ bağışına dikkat çekildi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Söke İşletme Fakültesi'nde, "Organ Bağışı Farkındalık Etkinliği" düzenlendi.

Seminere; Söke İşletme Fakültesi ve Söke Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencileri, akademik ve idari personeli ile basın mensupları katıldı.

İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Neval Genç yaptığı açıklamada, organ bağışının önemine dikkat çekti. Prof. Dr. Genç, herkesin bir engelli adayı olduğu gibi herkesin ailesinin veya yakınlarının organ bağışına, kan bağışına her an ihtiyacı olabileceğini, bu nedenle organ bağışı konusunda duyarlılık sahibi olunması gerektiğini belirtti.

Etkinlikte; Söke İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esma Gürsoy ve Dr. Fatma Burcu Türkmen; organ bağışının önemi, dikkat edilmesi gereken noktalar, organ bağış kartının nasıl alınacağı konusunda seminer verdiler.

İlçe Sağlık Müdürlüğü ayrıca tüm gün boyunca fakülte bahçesinde, organ bağışına farkındalık oluşturmak için stant açarak organ bağışlamak isteyen öğrenci ve personelin kayıtlarını aldı.

Kaynak: İHA