ADÜ Teknokent’e Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Temsilcilerinden ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinden Yunus Özmodanlı, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'ni ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Sanayi Teknoloji İl Müdürü Tunay Çoban ve ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem'in eşlik ettiği Teknoloji Geliştirme Bölgesinde gerçekleşen incelemelerin ardından, Rektörlük Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantı ile bölgenin genel değerlendirmesi yapılarak, bölge firmalarının çalışmaları ele alındı.

ADÜ Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Cemal İyem, Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in destekleriyle Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 19 ay gibi kısa bir süre içerisinde büyük atılımlar yaptığını belirterek, "Bölgede toplam 40 firmanın aktif bir şekilde devam ediyor. Bu sayı hızlı bir şekilde artış gösteriyor. Bölgede sektörel bazlı çalışma yapan birçok firmanın bölgenin kalkınmasına ciddi desteği var. Bu firmalardan bazılarının pek çok büyük kuruluşun altyapı çalışmalarında da faaliyet gösteriyor" dedi.

Ziyaret; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yürütülen Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) faaliyetleri, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının sağlanması ve sanayi iş birliği programlarına yönelik yapılan bilgilendirmeler ile sona erdi.

Kaynak: İHA