ADÜ Teknokent’te ilginç hazırlık

Son yılların en büyük salgını olarak tarihe geçen Kovid-19'un ardından yeni bir salgın söylentilerine karşı ADÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX AR-GE, tüm ülke insanını korumaya yönelik hazırlık yaptığını...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ADÜ Teknokent’te ilginç hazırlık

Son yılların en büyük salgını olarak tarihe geçen Kovid-19'un ardından yeni bir salgın söylentilerine karşı ADÜ Teknokent'te çalışmalarını sürdüren Karya Farma HBX AR-GE, tüm ülke insanını korumaya yönelik hazırlık yaptığını duyurdu.

Çin'in Vuhan kentinde 1 Aralık 2019'da başlayıp tüm dünyaya yayılan ve Türkiye'de ilk olarak 11 Mart 2020'de görülen Covid-19 salgınında 7 Nisan 2023 itibarıyla Türkiye'de koronavirüs ile enfekte olmuş toplam hasta sayısının 17 milyon 232 bin 066 olarak açıklandığını belirten Karya Farma HBX Ar-Ge Koordinatörü Hakan Başlık, bu durumun salgınlara karşı hazırlıklı olmanın ne kadar önemli olduğunu gösterdiğini belirtti.

Tarihten bu yana dünya genelinde olduğu gibi Anadolu topraklarında pek çok salgın hastalığın yaşandığını, ilaç sanayinin bu kadar gelişmediği dönemlerde Anadolu insanının pek çok salgın virüse doğal ve endemik bitkiler kullanarak karşı koyduğunu belirten Başlık, yeni bir salgına karşı HBX Ar-Ge olarak Ege'nin endemik bitkilerinin özel karışımı ile elde ettikleri ve adını "Antikoil" verdikleri karışımla hazırlık yaptıklarını söyledi.

"Salgınlar her alanı etkiliyor"

Sağlık alanındaki salgın virüslerin sadece sağlığa değil ülkelerin, ekonomik, siyasi, iktisadi, idari, hukuki, askerî, dinî ve kültürel alanlarda önemli olumsuz etkilere neden olduğunu bu nedenle ciddi hazırlık yapılması gerektiğine inandığını kaydeden Hakan Başlık, "Covid-19 pandemisinde tüm okullarda örgün eğitim askıya alındı. Hatta camilerde toplu ibadet bile yapılamadı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte tüm ticari mekanlar da kapandı. Dolayısıyla sadece sağlık alanında değil ekonomiden kültüre her şeyde kilitlenme yaşandı. Şimdi de yeni bir salgından söz ediliyor. Endemik bitkiler üzerine yaklaşık 15 yıldır çalışan ve bu süreçte 17 patent almayı başaran Karya Farma HBX Ar-Ge olarak ürettiğimiz ürün ile her türlü virüsle mücadeleye hazırız" dedi.

Ürünün, içeriğinde antibakteriyel, antiviral ve antiparaziter özelliklerinin yanında bileşeninde içilebilir sıvılarla vücut direncini bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliklere de sahip olduğunu kaydeden Başlık, kullandıkları her şeyin doğal olduğunu söyledi.

ADÜ Teknokent’te ilginç hazırlık

ADÜ Teknokent’te ilginç hazırlık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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