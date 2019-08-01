ADÜ Teknokent’ten ön elemede birincilik

AYDIN (İHA) – Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in Yönetim Kurulu Başkanlığını yürüttüğü ADÜ Teknokent'in başarıları devam ediyor.

ADÜ Teknokent'ten Doç. Dr. Emine Gerçek ile Ege Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nurdan Akçay Didişen'in ortaklaşa yaptığı proje Yaşar Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleşen BİGG Programı'nda 2. ön eleme aşamasında birinci oldu.

TÜBİTAK'ın girişimcilere 200 bin TL hibe desteği sağladığı, BİGG Programı'nda 2. ön eleme aşamasında birinci olan Doç. Dr. Emine Gerçek ve Dr. Öğr. Üyesi Dr. Nurdan Akçay Didişen, Ankara'da gerçekleşecek finale katılmaya hak kazandı.

İkinci ön eleme aşamasına katılan yirmi beş girişimci arasından 9 girişimcinin seçildiği BİGG Programı'nda ADÜ'den Mehmet Aytar da finale gitmeye hak kazandı.

TÜBİTAK BİGG Programı kapsamında, uygulayıcı kuruluş çağrısı ADÜ Teknokent ve Yaşar Üniversitesi bünyesinde Mart 2019'dan itibaren, girişimci adaylarının iş fikri başvurularını toplayarak değerlendirmekte. Uygun bulunan iş fikirlerinin ön kuluçkaya alınmasının ardından, iş fikri doğrulama süreçlerinden geçirilerek, nitelikli iş planı hazırlama ve bunları son değerlendirme için TÜBİTAK'a iletme hususunda girişimcilere destek sağlanıyor.

Kaynak: İHA