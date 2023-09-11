ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, ölmek üzere olan hastayı taburcu etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 112 Ambulansı ile getirilen bir hasta taburcu edildikten 8 saat sonra kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde gece yarısı acil ameliyata alındı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, ölmek üzere olan hastayı taburcu etti

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne 112 Ambulansı ile getirilen bir hasta taburcu edildikten 8 saat sonra kaldırıldığı Aydın Devlet Hastanesi'nde gece yarısı acil ameliyata alındı. Bağırsakları dolanıp tıkandığı için ölmek üzere olan hasta yoğun bakıma alınırken, ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nin tutumu ise şaşırttı.

Edinilen bilgiye göre Köşk İlçesi'ne bağlı Ilıdağ Köyü'nde yaşayan Mustafa Ali Kılınç (50), 9 Eylül Cumartesi günü karnındaki aşırı sancı nedeniyle 112 Acil Servis Ambulansı ile Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada film ve tomografisi çekilip tetkikleri yapılan hastaya "Gastronomiye görün" denilerek çıkışı verildi.

'Çok sancımız var, bizi çıkarmayın yardımcı olun" taleplerine rağmen hastalarının çıkarıldığını belirten Mustafa Ali Kılınç'ın eşi Fatma Kılınç, "Eşimin çıkışını verdiler. Mecburen eve geldik. Ancak eşim ne yese hemen kusuyordu. Sancıdan duramaz hale gelince bu defa ambulans istersek yine Üniversite Hastanesi'ne götürürler diye özel bir araçla hastamızı Aydın Devlet Hastanesi'ne getirdik. Burada gece yarısı eşimi hemen ameliyata aldılar. Ve eşimin bağırsaklarının düğümlendiğini ve mide ve bağırsakların delinmek üzere olduğunu sonradan öğrendik. Şimdi eşim yoğun bakımda. Böyle bir hasta nasıl hastaneden çıkarılır biz de tanıdığımız pek çok sağlıkçı da şaşırdı. İnsan hayatını bu kadar basite alan Üniversite Hastanesi'nin bu tutumunu kınıyorum" diye konuştu.

"Ne yapsalar yanlarına kar kalıyor"

Son zamanlarda ücretsiz işlem yapılmayan ve pek çok hastanın mağdur olduğu Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne ilişkin yapılan şikayetlerin de Hastane Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı olmadığı için değerlendirilmediği belirtildi. Kendi sağlık güvencesi ile sıra almak isteyenlere 3-4 aydan önce sıra verilmeyen hastanede parası olanların ve ücret ödeyenlerin gün içerisinde işini gördüğü hastanede yaşananlara şikayetçi olsalar bile değerlendirilmediğini belirten pek çok kişi, "Durumu Sağlık Müdürlüğü'ne iletiyoruz. Sağlık Müdürlüğü bize bağlı değil biz karışamıyoruz" diye cevap veriyor. Bu kurum Türkiye Cumhuriyeti'nde ise bunun yanlışlarını kim denetleyecek. Hakkımızı arayamıyoruz" diyerek Sağlık Bakanlığı'nın duruma el atmasını istediler.

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, ölmek üzere olan hastayı taburcu etti

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, ölmek üzere olan hastayı taburcu etti

ADÜ Tıp Fakültesi Hastanesi, ölmek üzere olan hastayı taburcu etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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