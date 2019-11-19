ADÜ ve yabancı dil kursu arasında protokol imzalandı
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Amerikan Kültür Dil Kursu Aydın Şubesi arasında düzenlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personeli ve aile bireylerine ilişkin indirim protokolü imzalandı.
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) ile Amerikan Kültür Dil Kursu Aydın Şubesi arasında düzenlenen Aydın Adnan Menderes Üniversitesi personeli ve aile bireylerine ilişkin indirim protokolü imzalandı.
Protokol töreninde ADÜ Genel Sekreteri Baki Aslantaş, Genel Sekreter Yardımcısı Erdal Meşe, Amerikan Kültür Yabancı Dil Kursu Kurum Müdürü Gökhan Ayabakan ve Eğitim Danışmanı Ceylan İlgen hazır bulundu.
İki kurum arasında iş birliği yapılmasını esas alan protokol sayesinde, ADÜ personeli ve aile bireylerinin yabancı dil eğitimleri konusunda çalışmalar yürütülecek.
Kaynak: İHA
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