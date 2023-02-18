Advan Kadusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Advan Kadusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Advan Kadusic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Advan Kadusic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Advan Kadusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Advan Kadusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Advan Kadusic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Advan Kadusic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Advan Kadusic 14 Ekim 1997 tarihinde Zenica şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Bosna-Hersek uyrukludur.Gerçek adı da Advan Kadušić şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Advan Kadusic Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini K3 Sportmanagement GmbH yapmaktadır. Advan Kadusic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Advan Kadusic'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Advan Kadusicboyu ve yaşı kaç

Advan Kadusic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Advan Kadusic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Advan Kadusic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Advan Kadusic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Temmuz 2013 yılında Sarajevo U17

3 Mart 2015 yılında FK Sarajevo

1 Ocak 2018 yılında Zrinjski Mostar

15 Ocak 2020 yılında NK Celje

30 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

25 Temmuz 2022 yılında NK Istra

Advan Kadusic kimdir

Advan Kadusic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Advan Kadusic şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

Advan Kadusic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Bosna-Hersek takımında 2 numaralı formasıyla 11 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U21 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U19 takımında 23 numaralı formasıyla 15 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Bosna-Hersek U17 takımında 3 numaralı formasıyla 24 Mart 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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Advan Kadusic nereli

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