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  3. Adyın'da görev yaptığı servisten düşen hostes hayatını kaybetti!

Adyın'da görev yaptığı servisten düşen hostes hayatını kaybetti!

Aydın'ın Efeler ilçesinde, öğrenci servisi minibüsünde görevli olan hostes araçtan düştü. Talihsiz kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adyın'da görev yaptığı servisten düşen hostes hayatını kaybetti!

Talihsiz kaza, 5 Kasım Cuma günü gerçekleşti. İddiaya göre, bir öğrenci servis aracında hosteslik görevini sürdüren Nilgün Ediz (37) hareket halindeki minibüsten aşağı düştü. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan hostes tedavi altına alındı.

Adyın'da görev yaptığı servisten düşen hostes hayatını kaybetti!

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan talihsiz olayın ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde 5 gündür tedavi altında olan Ediz, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Servis şoförü Ü.Ç. ise gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Acı haber Ediz'in yakınlarına iletildi, ailesi ve yakın çevresi yasa boğuldu.

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