ADYÜ Devlet Konservatuvarı geleceğin müzikologlarını seçti

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, 2023-2024 akademik yılında eğitim-öğretim görmeye başlayacak yeni öğrenciler için özel yetenek sınavı sürecini tamamladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
ADYÜ Devlet Konservatuvarı geleceğin müzikologlarını seçti

Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, 2023-2024 akademik yılında eğitim-öğretim görmeye başlayacak yeni öğrenciler için özel yetenek sınavı sürecini tamamladı.

Uygulamalı olarak tek aşama şeklinde gerçekleştirilen sınav, ADYÜ Devlet Konservatuvarı çok amaçlı salonunda yüz yüze gerçekleştirildi.

Öğrenciler müziksel işitme, müziksel söyleme- çalma ve müzikoloji alan bilgisi sözlü sınavında birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Pek çok ilden Adıyaman Üniversitesine başvuru yapan 182 adaydan birisi engelli öğrenci olmak üzere toplamda 23 asıl aday sınavı kazanarak, ADYÜ Devlet Konservatuvarına yerleşmek için hak kazandı.

Sınavda, Adıyaman Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi M. Sadık Doğan, Doç. Dr. Barış Toptaş ve Dr. Öğretim Üyesi Emirhan Güler jüri üyesi olarak, diğer öğretim elemanlarından oluşan sınav yürütme komisyon üyeleri sınavda yerlerini aldı.

Sınav sonrası bir açıklama yapan Devlet Konservatuvarı Müdür Vekili Dr. Öğretim Üyesi M. Sadık Doğan, geleceğin müzikologlarını seçmek için jüri tarafından en yetenekli adayların belirlendiği, başarılı bir sınav süreci geçirdiklerini belirtti.

Doğan, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da konservatuvarımıza adaylarımızın ilgisi yoğundu. Oldukça yetenekli adaylarımız vardı. En iyi adaylarımız, öğrencimiz olmaya hak kazandı. Sınavın yapılma aşamalarında bizlere her türlü imkanı sağlayan başta Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Kelleş olmak üzere üniversitemiz yönetimine ve katkı sağlayan bütün birimlere teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Doğan ayrıca, engelli ve diğer adaylar için yapılan sınavlarda katılımın beklenen sayıda olduğunu, özel yetenek sınavında 50 baraj puanını geçen adayların kayıt hakkı kazandıklarını belirterek, ADYÜ Devlet Konservatuvarı ailesine katılan tüm öğrencilere başarılar diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
(TREDAŞ) aldığı önlemlerle bu uzun yolculukta göçmen kuşlara güvenli bir güzergah sunuyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
92. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda bir birinden ünlü sanatçılar sahne almaya devam ediyor
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Özel bireyler Sarısu Kampı’nda 3 gün boyunca unutulmaz anlar yaşadı
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Ev sahibi tarafından sokağa atılan aileye, Karaköprü Belediyesi sahip çıktı!
Son Haberler
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Afşin Yurdakul Habertürk'ten ayrıldı mı, neden ayrıldı, hangi kanala gitti?
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Mezarlıkta can pazarı! Freni patlayan kamyon defin için bekleyen kalabalığın arasına daldı! 5 ölü, 25 yaralı var
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Barcelona yeni Messi'sini buldu! Yeni bir dünya yıldızı doğuyor! Lamine Yamal Barcelona tarihine geçti
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Yalı Çapkını ne zaman başlıyor, hangi gün saat kaçta ? Diziye hangi yeni oyuncular katıldı?
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Dünyada ilk ve tek fıstık müzesi Gaziantep'te! Müze ziyaretçilerini tarihi yolculuğa çıkarıyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Define avcılarının hedefi oldu! Kanuni’yi Rodos seferine götüren tarihi köprü yok oluyor
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Arkadaşlığı Kolayca Aşka Dönüştürebileceğiniz O Burç!
Çok Okunanlar
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Antalya'da safari faciası! 1 turist öldü, 10 turist yaralandı!
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Pendik’te Cuma namazında kavga! 2 kişi tekme tokat bir birine girdi, küfürler havada uçuştu, cemaat kavgayı zor ayırdı
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Fas’ta 7 büyüklüğünde deprem! Çok sayıda binada yerle bir oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Blok ve daire numaraları yanlış yazıldı, ev sahipleri mağdur oldu!
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Bu Dikkat Testini Çözmek Neredeyse İmkansız! Bunu Çözen 2000 Kişiden 1 Kişi
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Toplu sünnet töreninde, Roman çocuklar göbek atarak sünnet oldu
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Gazetecinin sorusu Hakan Fidan'ı gülümsetti, o gülümsemeye binlerce yorum yağdı
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!
Bu nasıl evlat? Öz evladı tarafından bayıltılarak soyuldu!