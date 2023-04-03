Aecio Fati kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aecio Fati Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aecio Fati adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Aecio Fati Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Aecio Fati 28 Aralık 2003 tarihinde doğmuştur. 1,71 m boyundadır. Gine-Bissau uyrukludur.Gerçek adı da Aécio Vital Sanhá Fati şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Aecio Fati Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aecio Fati, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Leixões SC A23 futbol takımında oynamaktadır. Leixões SC A23 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aecio Fati'nin Leixões SC A23 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Aecio Fati Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Aecio Fati futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Leixões A23
Aecio Fati Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Aecio Fati şuan Leixões SC A23 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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