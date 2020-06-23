AEDAŞ, normalleşme adımlarını ve hava durumunu yakın takibe aldı

1 Haziran'dan itibaren ülke genelinde başlatılan normalleşme adımlarının yanı sıra artan hava sıcaklıkları elektrikte tüketimi artırdı. Antalya, Burdur ve Isparta'da kesintisiz hizmet hedefi ile çalışan AEDAŞ, çalışma saatlerini yeniden düzenledi, trafo, alçak ve orta gerilim hatlarını bakım onarım taramasından geçirdi. AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Yatırım, bakım ve onarım planlamamızı yaparken pek çok kriterle birlikte meteoroloji verilerini de göz önünde bulunduruyoruz" dedi.

Antalya, Burdur ve Isparta'da 2,2 milyondan fazla müşterisine elektrik dağıtım hizmeti veren Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte enerji ihtiyacında sorun yaşanmaması için ön hazırlıklarını tamamladı. Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde "evde kalan" mesken abonelerinin artan tüketimlerini, sahada, ofiste ve işletme merkezlerinde büyük bir özveri ile çalışan personeli sayesinde herhangi bir sorun yaşanmadan karşılayan AEDAŞ, hizmet kalitesini en yüksek seviyede sürdürmek için "normalleşme adımlarını ve hava durumunu" yakın takibe aldı.

Hatlar termal kamera ile taramadan geçirildi

1 Haziran'da ülke genelinde başlayan normalleşme süreci ile ticarethane, turizm ve sanayi abonelerinde elektrik tüketimi artmaya başlarken yaz aylarında artan sıcaklıkların da etkisi ile bölgede yoğun klima kullanımı da başladı. Yaz aylarındaki tüketim artışlarını yakından takip ederek bakım ve onarım çalışmalarının planlamasını bu tarihlerden önce yapan AEDAŞ; bölgesindeki tüm trafo, alçak ve orta gerilim hatlarını termal kamera ve kısmı deşarj cihazları ile taramadan geçirdi. Artan hava sıcaklıkları ve tüketim nedeniyle trafolarda bir sorun yaşanmaması için puant yüklerini anlık olarak takip eden AEDAŞ, güç artışı gereken yerler için de çalışmalarına başladı.

Sahadaki ekipler güçlendirildi

Yaz aylarında sahadaki ekiplerini daha da güçlendirdiklerini dile getiren AEDAŞ Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, "Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) 2020'de kuzey yarım kürede sıcaklık rekoru kırabileceği uyarısı oldu. AEDAŞ olarak bizim de uzun bir süredir kendi bünyemizde oluşturduğumuz bir Meteoroloji Grubu'muz da bulunuyor. Hava tahminlerini yaklaşık bir hafta önceden takip ederek bildiriyorlar ve biz de hava şartlarına bağlı olarak yaşanabilecek olumsuzlukları da göz önünde bulundurarak planlı kesinti, bakım ve yatırım çalışmalarını yapıyoruz. Şu an için bölgemizde en yüksek sıcaklıkların yaşandığı temmuz ve ağustos aylarının mevsim normallerinde seyretmesini bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Arızalara uzaktan müdahale imkanı sağlayan SCADA ve Entegre Bilişim Sistemleri (EBS) sayesinde kesintiye neden olabilecek hareketleri anlık olarak takip ettiklerini söyleyen Müdüroğlu sözlerine şöyle devam etti: "24 saat canlı izlediğimiz şebekemizi hava tahminleriyle analiz edip anlık aksiyon alabiliyoruz. Böylece, yaşanabilecek olumsuz durumları önleyebiliyoruz. Arıza durumlarını, planlı kesintileri hava tahmin takibi ile analiz edip aksiyonları bu doğrultuda düzenliyor, tüketicilerimize kesintisiz hizmeti sağlıyoruz. Bu yıl da tatil nedeniyle bölgemize gelen nüfus ve sıcak havaya bağlı yoğun klima kullanımı tüketim artışına neden olacak. Geçtiğimiz yılların tüketim miktarlarını ve hava tahminlerini göz önüne alarak temmuz ve ağustos aylarına özellikle dikkat edip gerekli planlamaları şimdiden yaptık."

Kaynak: İHA