AEK Larnaca 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi UEFA Avrupa Ligi i B Grubu 4. hafta maçında AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Pedro ve Batshuayi atarken Enner Valencia bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Melahat Ersoy Ekonomi & Dünya Haberleri Editör