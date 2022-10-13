AEK Larnaca 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Avrupa Ligi i B Grubu 4. hafta maçında AEK Larnaca'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, iki maç kala gruptan çıkmayı garantiledi. Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Pedro ve Batshuayi atarken Enner Valencia bir penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

Melahat Ersoy
Ekonomi & Dünya Haberleri Editör
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AEK Larnaca 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

5. dakikada İsmail Yüksek'in orta sahada kaptırdığı topla hücuma çıkan Mamas ceza sahası dışından şutunu çekti, kaleci Altay meşin yuvarlağı kornere çeldi.

16. dakikada Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Alioski'nin soldan ortaladığı topu Pedro altı pas içinde tek dokunuşla ağlara gönderdi.

22. dakikada kullanılan serbest vuruşta arka direğe gönderilen meşin yuvarlağı Szalai kafayla içeri çevirdi, Gustavo Henrique'nin yakın mesafeden kafayla vurdu, top kalecide kaldı.

AEK Larnaca 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

48. dakikada Altman ceza sahası içinde Altay'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesinin ardından penaltıya karar verdi, 52. dakikada topun başına geçen Trickovski meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

60. dakikada Faraj'ın sağdan içeri gönderdiği topa Sanjurjo kafayla vurdu, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

66. dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla sağdan savunmanın arkasına sarkan Ferdi Kadıoğlu dar açısına rağmen şutunu çekti, top yan ağlarda kaldı.

78. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Osayi Samuel'in ceza sahasında içeri göndermek istediği topa Naoum eliyle müdahale edince hakem penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada penaltı noktasının başına geçen Batshuayi topu ağlarla buluşturdu: 1-2

AEK Larnaca 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

83. dakikada Valencia'nın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci direk dibinden son anda kornere çeldi.

84. dakikada Fenerbahçe bir penaltı daha kazandı. Garcia'nın Rossi'yi ceza sahası içinde düşürmesinin ardından hakem penaltıya hükmetti. 86. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

90+6. dakikada İrfancan Kahveci'nin ceza sahası içinden şutunda kaleci topu kornere çeldi.

Maçı 2-1 kazanan Fenerbahçe, puanını 10 yükselterek gruptan çıkmayı garantiledi.

AEK Larnaca 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU | Fenerbahçe gruptan çıkmayı garantiledi

Stat: AEK Arena

Hakemler: Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka, Adam Kupsik (Polonya)

AEK Larnaka: Piric, Rosales, Milicevic, Tomovic, Garcia, Gustavo Ledes (Dk. 75 Pons), Faraj, Mamas (Dk. 63 Naoum), Sanjurjo (Dk. 82 Gonzalez), Altman (Dk. 75 Olatunji), Trickovski (Dk. 75 Lopes)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Szalai, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Lincoln Henrique (Dk. 76 Crespo), Alioski (Dk. 70 Osayi Samuel), Arda Güler (Dk. 69 Batshuayi), Rossi (Dk. 90+2 İrfancan Kahveci), Pedro (Dk. 68 Valencia)

Goller: Dk. 16 Pedro, Dk. 80 Batshuayi (Penaltıdan) (Fenerbahçe), Dk. 52 Trickovski (Penaltıdan) (AEK Larnaka)

Kırmızı kart: Dk. 84 Garcia (AEK Larnaka)

Sarı kartlar: Dk. 33 Arda Güler, Dk. 43 Lincoln Henrique (Fenerbahçe), Dk. 41 Mamas, Dk. 49 Trickovski, Dk. 90+5 Pons, Dk. 90+5 Faraj (AEK Larnaka)

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