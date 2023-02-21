Aeron Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aeron Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aeron Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aeron Edwards ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aeron Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aeron Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aeron Edwards kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aeron Edwards Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aeron Edwards adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aeron Edwards Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aeron Edwards 16 Şubat 1988 tarihinde Wrexham şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Galler uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aeron Edwards Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Connah's Quay Nomads futbol takımında oynamaktadır. Connah's Quay Nomads takımına 1 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Aeron Edwards'nin Connah's Quay Nomads ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aeron Edwards Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Aeron Edwards isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Aeron Edwards Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aeron Edwards futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında The New Saints

1 Temmuz 2020 yılında Connah's Quay

Aeron Edwards kimdir

Aeron Edwards Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aeron Edwards şuan Connah's Quay Nomads takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Buckley Town FC

Aeron Edwards Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Galler C takımında 7 numaralı formasıyla 20 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aeron Edwards nereli

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