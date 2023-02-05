Aeron Zinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aeron Zinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Aeron Zinga kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Aeron Zinga ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Aeron Zinga kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Aeron Zinga Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Aeron Zinga

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Aeron Zinga adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Aeron Zinga Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Aeron Zinga 15 Temmuz 2000 tarihinde Évry şehrinde doğmuştur. Aslen Fransa,Kongo DC uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Aeron Zinga Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Aeron Zinga, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Valenciennes FC futbol takımında oynamaktadır. Valenciennes FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Aeron Zinga'nin Valenciennes FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Aeron Zingaboyu ve yaşı kaç

Aeron Zinga Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Aeron Zinga isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Aeron Zinga Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Aeron Zinga futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Orléans B

1 Temmuz 2020 yılında R. Strasbourg B

1 Temmuz 2021 yılında Valenciennes B

1 Temmuz 2022 yılında Valenciennes FC

Aeron Zinga kimdir

Aeron Zinga Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Aeron Zinga şuan Valenciennes FC takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Aeron Zinga nereli

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