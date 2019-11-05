AESOB Başkanı Dere: "Kaçak sarma tütün tehlikesi artıyor"

AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Antalya merkez ve ilçelerinde kayıtdışı ve genellikle seyyar bir biçimde faaliyet gösteren kaçakçıların, özellikle turizm bölgelerinde turistleri de kandırdıklarını belirterek Türkiye'nin imajını zedelediklerini ifade etti.

Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, son dönemlerde artış gösteren kaçak sarma tütün satışına dikkat çekerek kontrolsüz ve kaçak bir biçimde gerçekleştirilen kaçak sarma tütün satışının hem devlete vergisini ödeyen esnafı hem de bunları alan vatandaşları büyük bir zarara uğrattığını vurguladı. Dere, Antalya merkez ve ilçelerinde kayıtdışı ve genellikle seyyar bir biçimde faaliyet gösteren kaçakçıların, özellikle turizm bölgelerinde turistleri de kandırdıklarını belirterek Türkiye'nin imajını zedelediklerini ifade etti.

Kaçak sarma tütün satanların, kayıtlı ve devlete vergisini ödeyen büfe, bakkal, bayi esnafını zor duruma düşürdüğünü aktaran Dere, "Sigaraya gelen son zamlar sonrasında vatandaşlarımız tütüne yöneldi. Bu durum sonrasında bazı fırsatçılar ise, sigaraya alternatif olması amacıyla içerisinde ne olduğu belli olmayan tütün mamulleri ve kaçak sarma tütün satmaya başladılar. Kayıtlı ve kurullara uygun bir şekilde tütün satışı gerçekleştiren esnafımıza bir şey demiyoruz. Ancak, herhangi bir kaydı ve ruhsatı bulunmayan, kontrolsüz, sarılmış ve içime hazır hale getirilmiş kaçak tütün satışlarına ivedi bir şekilde müdahale edilmeli" dedi.

Yasadışı tütün ticareti dolayısıyla yıllık vergi kaybının 10 milyar TL üzerinde olduğunu vurgulayanü Dere, "Devletimizin aldığı etkili önlemler ve gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde kaçak sigara ticareti oldukça azalmıştı. Ancak, şimdilerde kaçak sarma tütün tehlikesiyle karşı karşıyayız. Vergisi ödenmeden satılan bu kaçak sarma tütünler, hem devletimizin vergi kaybına hem de esnafımızın kazancının azalmasına yol açıyor. 2017 yılında kaçak sarma tütün ve makaronla mücadele için çıkarılmış olan caydırıcı cezaların tekrar uygulanmaya başlaması bizler için çok önemli. Esnafımızın alınterinden çalan bu haksız rekabetin önlenmesi ve vatandaşlarımızın sağlığı göz önünde bulundurulduğunda acilen önlemler alınması gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA