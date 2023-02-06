AFAD, 7.4 olarak açıklamıştı! Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 7.7 olarak duyurdu

Türkiye deprem gerçeğini bir kez daha derinden yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem 10 ilde hissedildi. AFAD'ın açıklamasına göre deprem saat 04.17'de yerin 7 km altında 7.4 büyüklüğünde meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yerin 5.0 km altında 7.5 büyüklüğünde meydana geldiğini bildirdi.

"BÜYÜKLÜK VE LOKASYON BİRBİRİNE ÇOK YAKIN"

Yaşanan deprem sonrası Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener açıklamalarda bulundu. Depremin merkez üssünü Kandillinin hesaplamalarına göre Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi olduğunu, AFAD'a göre ise Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi olduğunu ifade eden Haluk Özener, "Deprem Kahramanmaraş il sınırına yakın olduğu için bulunan lokasyonlardan il farklılığı var, gözüküyor ama iki kurumun da bulduğu büyüklük ve lokasyon birbirine çok yakın. " dedi.

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"8-10 İLDE CİDDİ ANLAMDA HİSSEDİLDİ"

Depremin büyüklüğü hakkında bilgi veren Özener şunları kaydetti:

" Deprem 7.4 büyüklüğünde.Farkı bir ölçüm biriminden hesapladığımızda ise 7.7 büyüklüğünde görüyoruz. Bu deprem Doğu Anadolu Fayı üzerinde oldu. 8-10 ilde ciddi anlamda hissedildi. Yaklaşık 180 kilometrelik bir kırıktan bahsediyoruz. 17 Ağustos depreminden sonra bu coğrafyada yaşanan en büyük depremden bahsediyoruz."

"BİZ DEFALARCA UYARDIK, SADECE MARMARA’YA BAKMAYIN"

Toplantılarda sadece Marmara bölgesine dikkat edildiğini belirten Özener, "Biz defalarca uyardık, sadece Marmara’ya bakmayın Doğu Anadolu ve Kuzey Doğu Anadolu fayı hattı üzerinde kırılmamış noktalar olduğunu söyledik. Bu da Doğu Anadolu Fayı üzerinde kırılmamış bir segmentti. Şu ana kadar 48 artçı deprem meydana geldi" diye konuştu.

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"6 ÜZERİNDE ARTÇI DEPREMLERİ YAŞAYABİLİRİZ"

Artçı depremler hakkında bilgi veren Özener, "Bunların bir tanesi 6.6 büyüklüğünde, 7 tanesi de 5’in üzerinde oldu. Artçı depremlerin uzun süre boyunca devam etmesi beklenebilir. 6 üzerinde artçı depremleri yaşayabiliriz" diye konuştu.

"HASARLI BİNALARA GİRİLMEMESİNİ İSTİYORUZ"

Hasarlı binalar konusunda vatandaşlara uyarıda bulunan Özener şöyle konuştu:

"Özellikle uyarılara dikkat edilmesini istiyoruz. Hasarlı olan binalara girilmemesini istiyoruz. Hasar almış binaların artçı şoklarda yıkılması söz konusu olabilir.”