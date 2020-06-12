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  3. AFAD açıkladı! Balıkesir'de şiddetli deprem

AFAD açıkladı! Balıkesir'de şiddetli deprem

AFAD verilerine göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde  saat 12.17'de  3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8.1 kilometre altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Yazören mahallesinde meydana geldi. Rasathanenin verilerine göre deprem 3,7 büyüklüğünde yerine 5 kilometre altında oldu.

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Tayfun Altuntaş
Editör


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