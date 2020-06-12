Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde saat 12.17'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, yerin 8.1 kilometre altında kaydedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Yazören mahallesinde meydana geldi. Rasathanenin verilerine göre deprem 3,7 büyüklüğünde yerine 5 kilometre altında oldu.

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