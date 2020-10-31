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AFAD açıkladı: Can kaybı 39'a yükseldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada, İzmir'de yaşanan yıkıcı depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiği belirtildi.

AFAD açıkladı: Can kaybı 39'a yükseldi

İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki yıkıcı depremin ardından bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bölgeye intikal ederek yetkililerden bilgi almış ve ölü sayısını 37 olarak açıklamıştı. Az önce Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamada ise ölü sayısının 39'a yükseldiği bilgisi verildi. Bölgede enkaz altında arama kurtarma çalışmaları devam ederken 30 saatin ardından göçük altından çıkarılan vatandaş, tüm Türkiye için umut ışığı olmuştu. 

Bölgede arama çalışmalarına katılan hayvan dostlarımızdan bir K-9 köpeği ise enkaz altından kedi çıkararak başka bir canlının hayatını kurtardı. Tüm bunlar özellikle enkaz altında yakınları olan kişiler için umut vaat ederken AFAD, acı haberi duyurdu. Yapılan açıklamada, "1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 39 vatandaşımız hayatını kaybetmiş; 885 vatandaşımız yaralanmıştır." ifadeleri kullanıldı. 

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Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından İzmir'in Bayraklı ilçesinde yıkılan 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanında süren kurtarma çalışmalarını birçok siyasi isim bölgeye intikal ederek yakından takip etti. 

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Berna Akkaya
Editör


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