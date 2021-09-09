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  3. AFAD açıkladı: Hatay Aksu'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD açıkladı: Hatay Aksu'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Hatay'ın Aksu ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD açıkladı: Hatay Aksu'da 3,9 büyüklüğünde deprem!

AFAD, Hatay'ın Aksu ilçesinde deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD'ın verilerine göre Hatay'ın Aksu ilçesinde saat 04:42'de yerin 19.44 kilometre altında meydana gelen depremin şiddeti 3.9 olarak belirlendi.

AFAD SON DEPREMLER 9 EYLÜL 2021 PERŞEMBE

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının verilerine göre 9 Eylül 2021 Perşembe günü meydana gelen depremler şu şekilde:

Son depremleri görmek için linke tıklayınız.

SON DEPREMLER TÜRKİYE KANDİLLİ RASATHANESİ 

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinin internet sitesinden son depremlerin listesine ulaşılabilmektedir. Burada depremin büyüklüğü, şiddeti, nerede meydana geldiği ve derinliğine ilişkin bilgiler verilmektedir.

Kandilli Rasathanesinin yayınladığı son depremleri görmek için tıklayınız.

 

 

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