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AFAD açıkladı! Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem

AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere  Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.01'de  3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 24.75 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,4 büyüklüğünde yerin 26,7 kilometre altında kaydedildi.

Bilindiği gibi Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ve Datça'da sıklıkla depremler yaşanıyor.

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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