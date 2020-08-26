AFAD açıkladı! Muğla Datça'da 3,5 büyüklüğünde deprem
AFAD, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgilere Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 08.01'de 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin yerin 24.75 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre ise deprem 3,4 büyüklüğünde yerin 26,7 kilometre altında kaydedildi.
Bilindiği gibi Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında ve Datça'da sıklıkla depremler yaşanıyor.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) August 26, 2020
AKDENIZ https://t.co/BKTgpbpekp
26.08.2020, 08:01:37 TSİ
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 26.7 km#Kandilli
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) August 26, 2020
Büyüklük : 3.5 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 97.99 km. Datça (Mugla)
Tarih-Saat : 26.08.2020, 08:01:41 TSİ
Enlem : 36.0516 N
Boylam : 26.6020 E
Derinlik : 24.75 km
Detay : https://t.co/9vfPhID6vn@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi