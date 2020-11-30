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  3. AFAD aracı kamyonetle çarpıştı! İkiye bölünen araç sürücüsü dışarıya savruldu

AFAD aracı kamyonetle çarpıştı! İkiye bölünen araç sürücüsü dışarıya savruldu

Trabzon’da Burak Aydın isimli bir sürücü, seyir halindeyken bozulan kamyonetini tamir etmek için akaryakıt istasyonun girişine çekti. Kamyoneti tamir ettiği sırada aynı yoldan hızla geçen AFAD ekibinin aracının kamyonete çarpmasıyla sürücü yola savrulurken kamyonet ise ikiye bölündü. O anlar kameralara böyle yansıdı.

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30 Kasım 2020 Pazartesi 15:01
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