AFAD Başkanı Güllüoğlu, Sakarya'da incelemelerde bulundu

SAKARYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Mehmet Güllüoğlu, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret etti.

Sakarya AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Güllüoğlu, 2018 yılının son saatlerinde AFAD İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, 24 saat görev başında çalışan Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi ve Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü personeline başarı diledi.

Hizmet binasını gezen Güllüoğlu, AFAD İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş'tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İl Müdürlüğü içerisinde bulunan AFAD gönüllülerine tahsis edilen Sivil Savunma Muhabere Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Güllüoğlu, AFAD gönüllülerinden amatör telsizcilik ve haberleşmeyle ilgili bilgi aldı.

AFAD İl Müdürü Kaşkaş, 2018 yılının son saatlerindeki ziyaretiyle kendisini ve personeli motive eden AFAD Başkanı Güllüoğlu'na teşekkür etti.

Ziyarette, Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi Şube Müdürü Aras İlhan Yılmaz, AFAD nöbetçi personeli ve gönüllüleri hazır bulundu.

Kaynak: AA