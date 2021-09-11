Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına Kırıkkale Valisi Yunus Sezer atandı. Bunun ardından vatandaş Sezer'in kim olduğuna, nereli olduğuna dair biyografik bilgilerini araştırmaya başladı. Bizler de haberimizde "AFAD başkanı Yunus Sezer kimdir? Nereli, kaç yaşında? Yunus Sezer evli mi, kaç çocuğu var?" soru başlıklarına yer verdik.

AFAD BAŞKANI YUNUS SEZER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA? YUNUS SEZER EVLİ Mİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Yunus Sezer, 10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum’un İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum Atatürk İlköğretim ve Atatürk Lisesinde tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu. Vali Yunus Sezer evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

MESLEK KARİYERİ

2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:

Lalapaşa (Edirne) Kaymakam Vekilliği,

Beydağ (İzmir) Kaymakam Vekilliği,

İngiltere’de yurtdışı stajı,

Alucra (Giresun) Kaymakamlığı,

Altınyayla (Sivas) Kaymakamlığı,

Siirt Vali Yardımcılığı,

Silvan (Diyarbakır) Kaymakamlığı,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünde Daire Başkanlığı,

Bakan Danışmanlığı,

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı, görevlerinde bulunmuştur.

26 Ekim 2018 tarih ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile de Kırıkkale Valiliği görevine atanmıştır.

Yunus Sezer son olarak Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre; AFAD başkanlığı görevini üstlenecek.