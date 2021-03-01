AFAD Başkanvekili Taşdelen'den İstanbul depremi açıklaması: Zaman doldu, mutlaka olacağını biliyoruz

Çok sayıda uzman ismin tahminler yaptığı İstanbul depremi, hükümetin ve vatandaşların odağında yer alıyor. 7 ve üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilen depremin yol açacağı zarar da korkutuyor. Bu konuya ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanvekili Hamza Taşdelen, İstanbul'u etkileyecek olan fayın Marmara Denizi'nden geçeceğini ifade ederek," Biz biliyoruz ki 1999'da Marmara fayının doğusundaki fay kırığı gerçekleşti ve enerjisini batıya doğru aktardı." dedi.

"GERÇEKLEŞME ZAMANINI TESPİT ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Taşdelen, uzman isimlerin söylediklerine göre belirli periyotların olduğunu ve o periyotun zaman olarak dolduğunu kaydetti. Taşdelen depreme ilişkin olarak," Uzmanların söylediğine göre bunların belli periyotları var ve o periyot zaman olarak doldu. Her an, yani gerçekleşme zamanını tespit etmemiz gerçekten mümkün değil ama bundan sonraki herhangi bir zaman, gelecekte bir gün mutlaka olacağını biliyoruz." dedi.

HAZIRLIKLAR BİTMEYECEK

Taşdelen, İstanbul'da 500'den fazla toplantı yaptıklarını, planları tek tek gözden geçirerek önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini ancak hazırlıklar anlamındaki sürecin de asla bitmeyeceğini kaydetti.