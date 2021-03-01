İzmir'de doktor hasta yakınına saldırdı! Hasta yakını saldırı anını telefonuyla kaydettiAbdulkadir Selvi yazdı: Hukuk Reformu, İstiklal Caddesi'nde hissedilecek!Son dakika... Hazine ve Maliye Bakanlığından kripto para açıklamasıProf. Dr. Ersin Onulduran, hayatını kaybetti! Ersin Onulduran kimdir?Kim Kardashian -Kanye West çiftinin boşanma nedeni ortaya çıktı!Süper Lig'de 28.hafta maçlarının hakemleri belli olduABD'li doktor duruşmaya hastasını ameliyat ederken katıldıErmenistan'da sular durulmuyor: Göstericiler hükümet binasını bastı!Allah yolunda kurban olacak deyip oğlunun boynunu kesti!Trabzonspor'da büyük şok! Vitor Hugo'nun burnunda kırık tespit edildi
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. AFAD Başkanvekili Taşdelen'den İstanbul depremi açıklaması: Zaman doldu, mutlaka olacağını biliyoruz

AFAD Başkanvekili Taşdelen'den İstanbul depremi açıklaması: Zaman doldu, mutlaka olacağını biliyoruz

AFAD Başkan Vekili Başkanvekili Hamza Taşdelen, olası İstanbul depreminin gerçekleme zamanını tespit etmelerinin mümkün olmadığını uzmanların belirttiği zaman diliminin dolduğunu ifade ederek, " Bundan sonraki herhangi bir zaman, gelecekte bir gün mutlaka olacağını biliyoruz." dedi.

AFAD Başkanvekili Taşdelen'den İstanbul depremi açıklaması: Zaman doldu, mutlaka olacağını biliyoruz

Çok sayıda uzman ismin tahminler yaptığı İstanbul depremi, hükümetin ve vatandaşların odağında yer alıyor. 7 ve üzerinde gerçekleşeceği tahmin edilen depremin yol açacağı zarar da korkutuyor. Bu konuya ilişkin olarak da değerlendirmelerde bulunan Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanvekili Hamza Taşdelen, İstanbul'u etkileyecek  olan fayın Marmara Denizi'nden geçeceğini ifade ederek," Biz biliyoruz ki 1999'da Marmara fayının doğusundaki fay kırığı gerçekleşti ve enerjisini batıya doğru aktardı." dedi.

"GERÇEKLEŞME ZAMANINI TESPİT ETMEMİZ MÜMKÜN DEĞİL"

Taşdelen, uzman isimlerin söylediklerine göre belirli periyotların olduğunu ve o periyotun zaman olarak dolduğunu kaydetti. Taşdelen depreme ilişkin olarak," Uzmanların söylediğine göre bunların belli periyotları var ve o periyot zaman olarak doldu. Her an, yani gerçekleşme zamanını tespit etmemiz gerçekten mümkün değil ama bundan sonraki herhangi bir zaman, gelecekte bir gün mutlaka olacağını biliyoruz." dedi.

HAZIRLIKLAR BİTMEYECEK

Taşdelen, İstanbul'da 500'den fazla toplantı yaptıklarını, planları tek tek gözden geçirerek önemli değişiklikler gerçekleştirdiklerini ancak hazırlıklar anlamındaki sürecin de asla bitmeyeceğini kaydetti.

Tayfun Altuntaş
Editör
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT