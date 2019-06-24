AFAD çalışanı, balkonuna gelen bitkin ebabile sahip çıktı

ERZURUM Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü'nde görevli Ali İhsan Karacan, evinin balkonunda bitkin bulduğu ebabile kızlarıyla sahip çıkıp, yem ve su ihtiyacını karşıladı. Karacan, hafta sonu evinde baktığı ebabili Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edecek.

Merkez Yakutiye ilçesine bağlı Üniversite Mahallesi'ndeki valiliğe ait lojmanın A-1 Blok'unun 5'inci katında oturan Karacan ailesi, sabah uyanıp, balkona çıkınca uçamayan kuşu gördü. Ravza Nur (7), babası Ali İhsan Karacan'dan kuşla ilgilenmesini istedi. Bunun üzerine internetten araştırma yapan Karacan, kuşun ebabil olduğunu belirledi. Balkonda bitkin duran ebabile, yem ve su verildi. Ali İhsan Karacan; kızları Ravza Nur, Azra Gül (16) ve İrem Betül (18) ile hafta sonu boyunca kuşu besledi. İl AFAD Müdürlüğü'nde görevli Ali İhsan Karacan, kuşun ebabil olduğunu ve nasıl beslenmesi gerektiğini araştırması sonucu öğrendiğini belirterek, "Evde baktık. Yağsız kıymayla besledik. Tatil sonrası önce veterinere götürüp daha sonra da Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne teslim edeceğiz" dedi.

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DHA