AFAD deprem bölgesi ihtiyaç listesi | Deprem ihtiyaç malzemeleri nelerdir?

Türkiye'nin en büyük depremlerinden olan ve Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik ve 7.6'lık deprem Güneydoğu Anadolu bölgesinin neredeyse tamamını etkiledi. Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Adana, Kilis, Adıyaman, Şanlıurfa, Malatya, Elazığ ve Mersin'de hasar bıraktı. Ölü ve yaralıların bulunduğu bölgelerde enkaz çalışmaları devam ederken vatandaşlar ise yardım eli uzatabilmek için neler gönderebileceklerini araştırıyorlar. İşte AFAD deprem bölgesi ihtiyaç listesi ve Deprem ihtiyaç malzemeleri nelerdir? Detayları haberimizde...

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AFAD DEPREM BÖLGESİ İHTİYAÇ LİSTESİ, DEPREM İHTİYAÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

AFAD ihtiyaç listesi yayınlamış ve bu ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri belediye binaları, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray Spor tesislerinden, AFAD tesislerine ulaştırarak depremzede vatandaşlarımıza ulaştırabilirsiniz. İşte AFAD deprem bölgesi ihtiyaç listesi. Deprem ihtiyaç malzemeleri:

Isıtıcı

Battaniye

Nevresim Takımı

Yastık

Gıda Kolisi

Kuru Gıda

Hijyen Seti

Kadın Hijyen Seti

Temiz Kıyafet

Temiz Bebek Kıyafeti

Uyku Tulumu

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Bebek Maması

Powerbank

Atkı

Bere

Eldiven