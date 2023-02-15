AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini açıkladı!

AFAD, deprem bölgesindeki vatandaşlar için gerekli olan ihtiyaç malzemelerini açıkladı.

Melahat Ersoy
Editör
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AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini açıkladı!

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ilde 13 milyon 500 bin vatandaşı doğrudan etkileyen deprem felaketinin ardından bölgede malzeme ihtiyacı doğdu. Sivil toplum kuruluşları, dernekler ve belediyeler bu malzemeleri deprem bölgesine götürürken AFAD, gerekli ihtiyaç malzemelerinin listesini açıkladı.

AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini açıkladı!

GEREKLİ MALZEMELER

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, belirlenen "ihtiyaç malzemeleri" listesinde battaniye, çadır, kişisel bakım kiti, kahvaltılık, uyku tulumu, hijyen kolisi, kuru gıda, gıda kolisi, jeneratör, tüplü ısıtıcı, odun-kömür sobası, harici şarj cihazı, seyyar tuvalet ve banyo, elektrikli ısıtıcı, büyük ve küçük tüp, yatak, çocuk ve yetişkin montu, iç giyim, içlik, bot, polar, çocuk ve yetişkin bezi, bebek maması, hazır gıda, konserve gıda, tek kullanımlık tabak, bardak, çatal ve kaşık bulunuyor.

Vatandaşlar, deprem bölgelerine yapılacakları tüm ayni bağışlar için valiliklere ve kaymakamlıklara başvuruda bulunabiliyor.

AFAD, deprem bölgesindeki ihtiyaç malzemelerini açıkladı!

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